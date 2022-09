MotoGP, GP San Marino 2022: orario d’inizio e come vedere in tv la gara (Di domenica 4 settembre 2022) Siamo giunti al grande giorno del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2022. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, siamo pronti per assistere ad una tappa di capitale importanza per quanto riguarda l’intera stagione. Nella Moto3, per esempio, Sergio Garcia mantiene 6 lunghezze di vantaggio sul compagno di team Izan Guevara, mentre il nostro Dennis Foggia, a -49 punti, è letteralmente all’ultima spiaggia. La gara sarà alle ore 11.00. Passando alla classe mediana dalle 12.20, Ai Ogura ha un solo punto di margine su Augusto Fernandez, con Celestino Vietti che, dopo lo zero del Red Bull Ring, è chiamato alla riscossa da -27. In MotoGP dalle 14.00, infine, Francesco “Pecco” Bagnaia va a caccia del poker di successi per avvicinarsi ancora a Fabio Quartararo che mantiene ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Siamo giunti al grande giorno del Gran Premio di San, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, siamo pronti per assistere ad una tappa di capitale importanza per quanto riguarda l’intera stagione. Nella Moto3, per esempio, Sergio Garcia mantiene 6 lunghezze di vantaggio sul compagno di team Izan Guevara, mentre il nostro Dennis Foggia, a -49 punti, è letteralmente all’ultima spiaggia. Lasarà alle ore 11.00. Passando alla classe mediana dalle 12.20, Ai Ogura ha un solo punto di margine su Augusto Fernandez, con Celestino Vietti che, dopo lo zero del Red Bull Ring, è chiamato alla riscossa da -27. Indalle 14.00, infine, Francesco “Pecco” Bagnaia va a caccia del poker di successi per avvicinarsi ancora a Fabio Quartararo che mantiene ...

