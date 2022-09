MotoGP, Francesco Bagnaia crede nella rimonta su Quartararo: da -91 a -30 in 4 gare! E Aragon… (Di domenica 4 settembre 2022) Prosegue la clamorosa rimonta di Francesco Bagnaia, capace di passare da -91 a -30 dal leader della generale Fabio Quartararo in sole quattro gare grazie ad un fantastico poker di vittorie consecutive. Quest’oggi “Pecco” si è imposto nel Gran Premio di casa a Misano battendo in volata il futuro compagno di squadra Enea Bastianini e superando di tre punti Aleix Espargarò al secondo posto nel Mondiale MotoGP 2022, mentre il Diablo si è dovuto accontentare di un discreta quinta piazza. A questo punto, quando mancano sei tappe al termine della stagione, il piemontese della Ducati è tornato ormai prepotentemente in corsa per il titolo e può sognare in grande considerando la competitività della sua GP22 ed il suo ottimo stato di forma in sella alla Rossa di Borgo Panigale. Bagnaia adesso è ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Prosegue la clamorosadi, capace di passare da -91 a -30 dal leader della generale Fabioin sole quattro gare grazie ad un fantastico poker di vittorie consecutive. Quest’oggi “Pecco” si è imposto nel Gran Premio di casa a Misano battendo in volata il futuro compagno di squadra Enea Bastianini e superando di tre punti Aleix Espargarò al secondo posto nel Mondiale2022, mentre il Diablo si è dovuto accontentare di un discreta quinta piazza. A questo punto, quando mancano sei tappe al termine della stagione, il piemontese della Ducati è tornato ormai prepotentemente in corsa per il titolo e può sognare in grande considerando la competitività della sua GP22 ed il suo ottimo stato di forma in sella alla Rossa di Borgo Panigale.adesso è ...

ilpost : Francesco Bagnaia della Ducati ha vinto il Gran Premio di San Marino di MotoGP - fainformazione : MotoGP, a Misano è ancora Bagnaia a tagliare per primo il traguardo e il mondiale non è più un'utopia Rispetto ai… - fainfosport : MotoGP, a Misano è ancora Bagnaia a tagliare per primo il traguardo e il mondiale non è più un'utopia Rispetto ai… - AutoRacing1 : MotoGP: Bagnaia vs Bastianini: 0.034s decides Misano epic - - SMSNEWSOFFICIAL : MOTOGP: Francesco Bagnaia ha vinto il GP di San Marino -