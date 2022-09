Milan, agenda piena per Cardinale: oggi vede Pioli e la squadra a Milanello. E aspetta risposte per il nuovo stadio | Primapagina (Di domenica 4 settembre 2022) 2022-09-04 10:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Esordio con vittoria. Non solo per Charles de Ketelaere, il gioiello acquistato in estate dal Milan, ma anche per Gerry Cardinale, che si è goduto il successo nel derby contro l’Inter accanto a Paul e Gordon Singer. Una prima da ricordare per il nuovo patron rossonero, che questa mattina sarà a Milanello per incontrare e salutare allenatore e giocatori. Sarà l’occasione per complimentarsi con tutto il gruppo e per ribadire le intenzioni di RedBirld, ovvero dare continuità al progetto iniziato da Elliott. L’obiettivo è continuare a vincere in Italia e tornare a essere protagonisti in Europa, da raggiungere senza grossi debiti e con scelte scelte sostenibili. Anche sul fronte ... Leggi su justcalcio (Di domenica 4 settembre 2022) 2022-09-04 10:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Esordio con vittoria. Non solo per Charles de Ketelaere, il gioiello acquistato in estate dal, ma anche per Gerry, che si è goduto il successo nel derby contro l’Inter accanto a Paul e Gordon Singer. Una prima da ricordare per ilpatron rossonero, che questa mattina sarà aello per incontrare e salutare allenatore e giocatori. Sarà l’occasione per complimentarsi con tutto il gruppo e per ribadire le intenzioni di RedBirld, ovvero dare continuità al progetto iniziato da Elliott. L’obiettivo è continuare a vincere in Italia e tornare a essere protagonisti in Europa, da raggiungere senza grossi debiti e con scelte scelte sostenibili. Anche sul fronte ...

