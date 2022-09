Marijuana a “km 0” a Tor de’ Cenci | nella villetta 9 piante | pusher tradito dall’odore proveniente dall’abitazione

(Di domenica 4 settembre 2022) I Carabinieri della compagnia di Pomezia hanno arrestato un 46enne romano a Tor De’gravemente indiziato del reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.suainfatti sono state rinvenute diversedi cannabis nonché tutta la strumentazione necessaria per il confezionamento della sostanza stupefacente. Ma andiamo con ordine. Arrestato spacciatore a Tor De’Nello specifico i Carabinieri nel corso di un servizio perlustrativo, transitando nei pressi di una, hanno percepito un forte odore di cannabis, notando nel giardino di pertinenza dell’abitazione alcune“sospette”. Leggi anche: Da Tor De’-Spinaceto a Sanremo e ritorno: Folcast a cuore aperto La perquisizione I ...

I militari sentono l'odore di marijuana: scoperta una piantagione I Carabinieri della compagnia di Pomezia hanno arrestato un 46enne romano a Tor De' Cenci gravemente indiziato del reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella s ...In manette e poi ai domiciliari è finito un 46enne per produzione e detenzione a fini di spaccio. Denunciato a piede libero un 61enne che aveva tre piante di cannabis I carabinieri della Compagnia di ...