Joao Pedro trascina il Fenerbahce | gol e assist per l’ex Cagliari

(Di domenica 4 settembre 2022)ilnella vittoria per 2-0 contro il Kayserispor: gol eperriparte dalla Turchia e ci mette poco per mettersi in mostra con la maglia delnella sfida vinta contro il Kayserispor ha vinto per 2-0 con gol eper l’italo-brasiliano. Decisivo e incisivo, la Serie A già lo rimpiange. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : #JoaoPedro decisivo nella vittoria del #Fenerbahce ?? - giastevenz : @FrancescoRent81 @UmbeP Su questo io sono abbastanza fiducioso, siamo il campionato dove anche Joao Pedro riesce a… - Caseriobloccato : Joao Pedro gol, nuovo sultano turco. Erdogan boia. - koskarsports : Bitirici = joao Pedro ?? - terimolog : NEYYY JOAO PEDRO GOL MÜ ATTI -

TUTTO mercato WEB

Al sesto la sbloccavacon pari immediato di Stanco. Ancorariportava avanti i suoi alla fine del primo tempo prima del rosso a Popescu che condizionava anche la ripresa. (Matteo ...... 6' - 7 MIGUEL ANGEL LOPEZ 21 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 48H 18 06' + 00H 06 56' - - 8GONÇALVES ALMEIDA 175 UAE TEAM EMIRATES 48H 18 28' + 00H 07 18' - - 9 JAN POLANC 178 UAE TEAM EMIRATES 48H ... Super Lig, primo gol per Joao Pedro e vittoria per il Fenerbahce. Konyaspor in testa O Papa João Paulo I vai ser beatificado pelo Papa Francisco, na Praça de São Pedro, em Roma. O milagre que sustenta o processo de canonização está relacionado com a suposta cura inexplicável de uma cr ...Na semana em que se comemora o bicentenário da independência, o assunto é pulsante porque repleto de significados, releituras e versões que contrapõem a história oficial do episódio ...