Ilary Blasi e Francesco Totti | ecco dove vivono gli ex coniugi dopo la separazione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 4 settembre 2022)sta affrontando un momento molto difficile a causa dellada. Ma oravive la conduttrice? Quando, quasi un anno fa si ebbe la prima indiscrezione riguardo una possibile crisi traper via di un' altra donna, entrambi smentirono con forza questa notizia e condannarono i media per aver divulgato una bugia. La più dura all'epoca è stata proprio, che affermò come non fosse possibile che suo marito avesse qualcuno con cui passare il tempo che non fosse lei. Ma la rabbia della conduttrice arrivò all'apice quando pensò ai suoi figli a come una notizia del genere potesse minare la loro giovinezza e rovinargli la vita. A distanza di ...