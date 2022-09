GF Vip 7 | Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge conduttori del GF Vip Party

(Di domenica 4 settembre 2022) Svelati idel GF VipMancano soltanto due settimane alla partenza ufficiale del GF Vip 7, e finalmente tutto inizia a essere pronto per il ritorno del reality show. Come sappiamo anche quest’anno alla conduzione ci sarà Alfonso Signorini, che sarà affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste. Nel L'articolo proviene da Novella 2000.

Come riporta 361 magazine, infatti, alcuni pettegolezzi la vorrebbero al timone del GfParty al fianco diPretelli. Sarà vero o Soleil si terrà lontana dal piccolo schermo dopo l'ultimo ...A seguire, durante la sua partecipazione al GF, la showgirl si è avvicinata all'ex velinoPretelli, ma la storia tra i due si è conclusa in un nulla di fatto. In tanti si chiedono se ... GF Vip 7: Pierpaolo Pretelli e Soleil conduttori del GF Vip Party Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge sono i conduttori del GF Vip Party, programma che seguirà da vicino il GF Vip 7.È ufficiale. Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli saranno i conduttori del Gf Vip Party! La notizia era stata data in anteprima a Luglio da Tv Blog ma mai confermata ufficialmente. Ci ha pensato Alfonso ...