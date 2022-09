Federica Panicucci di nuovo in bianco a Venezia: prove tecniche da sposa? (Di domenica 4 settembre 2022) Che Federica Panicucci abbia un sogno, quello di coronare il suo amore con Marco Bacini con il matrimonio, è cosa nota. La conduttrice non ha mai nascosto questo suo desiderio e aveva lasciato intendere che forse, il 2023 sarebbe potuto essere l’anno giusto, senza però svelare troppo. Non sappiamo se questo matrimonio si farà ma intanto, abbiamo avuto un piccolo assaggio di come il bianco, renda ancora più bella la conduttrice di Mattino 5 News che proprio domani, tornerà in onda in diretta su Canale 5. Anche per questa edizione del Festival di Venezia sul Red Carpet, la Panicucci ha optato infatti per un abito bianco che a dire il vero, non è piaciuto a tutti. Le critiche, per l’effetto un po’ troppo “piumato” non sono mancate. Federica invece, è arrivata sul red ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 settembre 2022) Cheabbia un sogno, quello di coronare il suo amore con Marco Bacini con il matrimonio, è cosa nota. La conduttrice non ha mai nascosto questo suo desiderio e aveva lasciato intendere che forse, il 2023 sarebbe potuto essere l’anno giusto, senza però svelare troppo. Non sappiamo se questo matrimonio si farà ma intanto, abbiamo avuto un piccolo assaggio di come il, renda ancora più bella la conduttrice di Mattino 5 News che proprio domani, tornerà in onda in diretta su Canale 5. Anche per questa edizione del Festival disul Red Carpet, laha optato infatti per un abitoche a dire il vero, non è piaciuto a tutti. Le critiche, per l’effetto un po’ troppo “piumato” non sono mancate.invece, è arrivata sul red ...

