F1, Lando Norris: "Alpine è cresciuta molto dopo la pausa estiva" (Di domenica 4 settembre 2022) Lando Norris ha espresso ai media le proprie sensazioni al termine del Gran Premio d'Olanda, 15mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il portacolori di McLaren ha tagliato il traguardo in 7ma posizione alle spalle dello spagnolo Fernando Alonso (Alpine). Il #4 della massima formula ha riportato ai microfoni della propria formazione: "Sono convinto che sia stata una gara dura, ma penso sia andata bene. Abbiamo dato il massimo. Penso che avessimo un ritmo decente. È dura combattere con entrambe le Alpine, possono giocare con la strategia". Il compagno di squadra dell'australiano Daniel Ricciardo ha continuato dicendo: "È stata dura, sono in ogni caso contento di cosa abbiamo fatto. Il sesto posto sarebbe stato comunque il massimo che avremmo potuto ottenere. Alpine è cresciuta ...

