Energia | il dramma | il costo totale potrebbe salire a 100 miliardi nel 2022

Roma, 4 set – Il costo dell'Energia in miliardi complessivi potrebbe arrivare alla cifra record di 100 miliardi di euro nel 2022. È quanto riferisce il ministro dell'Economia Daniele Franco, riportato da Tgcom24, sul tema ormai primario del costo esorbitante delle bollette. Energia, dai 43 miliardi del 2021 ai 100 del 2022 Il passaggio sarebbe traumatico, dal momento che l'Energia costava, complessivamente, 43 miliardi di euro nel 2021, e nel 2022 potrebbe più che raddoppiare, arrivando ai 100 totali. Numeri forniti sempre da Franco, che così descrive la questione, affermando che "c'è un dibattito" attualmente in corso su di essa: "Più in generale sul ...

