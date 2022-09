**Elezioni: Calenda incontra Cottarelli a Cernobbio, 'ma solo perché ci vogliamo bene'** (Di domenica 4 settembre 2022) Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) - Calenda e Cottarelli seduti a un tavolino affacciato sul lago di Como, impegnati in una fitta chiacchierata davanti a una tazzina di caffè. Così il leader di Azione e l'ex commissario straordinario alla spending review, oggi candidato con la coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni politiche, sono stati intercettati dall'Adnkronos a Cernobbio, dove si stava tenendo il Forum Ambrosetti. Un contesto apparentemente innocuo, ma che dopo la dichiarazione di stima lanciata all'evento di apertura della campagna elettorale della lista Azione-Italia Viva-Calenda da Calenda, che tra i nomi ai quali si è riferito parlando del desiderio di dare vita a un grande cantiere denominato 'fronte repubblicano', dopo le elezioni, indicato proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022)(Como), 4 set. (Adnkronos) -seduti a un tavolino affacciato sul lago di Como, impegnati in una fitta chiacchierata davanti a una tazzina di caffè. Così il leader di Azione e l'ex commissario straordinario alla spending review, oggi candidato con la coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni politiche, sono stati intercettati dall'Adnkronos a, dove si stava tenendo il Forum Ambrosetti. Un contesto apparentemente innocuo, ma che dopo la dichiarazione di stima lanciata all'evento di apertura della campagna elettorale della lista Azione-Italia Viva-da, che tra i nomi ai quali si è riferito parlando del desiderio di dare vita a un grande cantiere denominato 'fronte repubblicano', dopo le elezioni, indicato proprio ...

Linkiesta : Il vero voto utile è quello per il Terzo Polo, dicono @CarloCalenda e @matteorenzi I due leader annunciano per la… - Corriere : Intervista a Prodi: «Da Calenda e M5S attacchi surreali al Pd. Si rischia uno Stato meno liberale» - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, tutto esaurito a evento #Renzi e #Calenda a Milano: ressa per entrare. #ultimora - ExRenziani : RT @LuigiPunzo03: Renzi e Calenda che fanno passare il Pd per una pericolosa forza di estrema sinistra sono forse la cosa più divertente di… - chiamatemibobo : RT @LuigiPunzo03: Renzi e Calenda che fanno passare il Pd per una pericolosa forza di estrema sinistra sono forse la cosa più divertente di… -