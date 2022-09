Elezioni 2022, Berlusconi: “Reddito cittadinanza da riformulare, mai detto di abolirlo” (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Vorrei precisare che non ho mai parlato di abolizione del Reddito di cittadinanza. In Italia un quarto della popolazione, soprattutto al Sud, vive in condizioni di povertà e non possiamo certo abbandonarla a sé stessa. Il Reddito va riformulato, per assistere seriamente chi ha davvero bisogno”. Così Silvio Berlusconi, intervistato dal Messaggero e dal Mattino. “Ai giovani bisogna invece dare delle opportunità di lavoro – . A questi fini abbiamo programmato per le imprese la detassazione e la decontribuzione completa dei salari e degli stipendi che pagheranno ai giovani che assumeranno a tempo indeterminato con un contratto di praticantato o di primo impiego. Le imprese quindi avranno una forte convenienza ad assumere dei giovani e le assunzioni diventeranno numerose”. “Queste cose, con un linguaggio ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Vorrei precisare che non ho mai parlato di abolizione deldi. In Italia un quarto della popolazione, soprattutto al Sud, vive in condizioni di povertà e non possiamo certo abbandonarla a sé stessa. Ilva riformulato, per assistere seriamente chi ha davvero bisogno”. Così Silvio, intervistato dal Messaggero e dal Mattino. “Ai giovani bisogna invece dare delle opportunità di lavoro – . A questi fini abbiamo programmato per le imprese la detassazione e la decontribuzione completa dei salari e degli stipendi che pagheranno ai giovani che assumeranno a tempo indeterminato con un contratto di praticantato o di primo impiego. Le imprese quindi avranno una forte convenienza ad assumere dei giovani e le assunzioni diventeranno numerose”. “Queste cose, con un linguaggio ...

