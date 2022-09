Domenica 4 settembre Rievocazione storica a Palmanova

Leggi su udine20

(Di domenica 4 settembre 2022) Aperto ufficialmente il Campo delle milizie, preso il via l’edizione 2022 dellastorica A.D. 1615. Palma alle Armi. Quello disarà un fine settimana per rivive la storia rinascimentale della Fortezza. Oggi e domani, le grandi battaglie in campo aperto, l’accampamento delle milizie, osterie e mercato storico, musica e danze, laboratori, didattica, arti e mestieri antichi. È lastorica italiana con il più alto numero di partecipanti in abito storico, oltre ad attestarsi, in Europa, come l’evento ricostruttivo secentesco più partecipato. A.D. 1615 Palma alle Armi raduna aoltre 1.100 rievocatori, 60 gruppi storici provenienti da 15 paesi europei, dall’Inghilterra a Slovacchia, dalla Spagna all’Ungheria, con abiti e corredi fedelmente ricostruiti. Sabato la prima ...