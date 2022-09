De Sanctis | «Salernitana | non sei più la cenerentola»

(Di domenica 4 settembre 2022) SALERNO – Briefing finale di mercato per Morgan?De, il quale ieri ha incontrato al Mary?Rosy la stampa per parlare delle prospettive delladopo la chiusura della campagna traferimenti: “Lagrazie alla Proprietà ha fatto investimenti importanti, abbiamo fatto quindici operazioni in entrata e ventidue operazioni in uscita. L’obiettivo era arricchire e migliorare la rosa anche con calciatori che già conoscevano il campionato italiano. Siamo soddisfatti del lavoro fatto perché abbiamo mantenuto anche otto undicesimi dei titolari del finale della scorsa stagione che hanno compiuto il miracolo salvezza. Questo è un valore che andava riconosciuto a chi aveva fatto bene l’anno scorso e pensiamo possa continuare a fare bene con la”. Un incontrofortemente voluto da ...

cn1926it : #Salernitana, #DeSanctis: “Eravamo il brutto anatroccolo, ora siamo un cigno!” - sportface2016 : #Salernitana, #DeSanctis: “Abbiamo fatto investimenti importanti” - SportdelSud : ???? Al termine della sessione di calciomercato, il direttore sportivo della #Salernitana, #MorganDeSanctis, ha parl… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #DeSanctis 'La #Salernitana era il brutto anatroccolo, ora è un cigno' - FPartenzi : #Salernitana, De Sanctis rivela: 'Per Prendere #Dia ho dovuto fare l'abbonamento in un albergo di Valencia'??#SerieA -

Morgan De, direttore sportivo della, ha parlato in conferenza stampa: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...DE- Intervenuto in conferenza stampa, Morgan Deha tracciato un bilancio di questo mercato estivo della. Così il direttore sportivo granata: ' Già dalle prime ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ..."La Salernitana grazie alla Proprieta' ha fatto investimenti importanti, abbiamo fatto quindici operazioni in entrata e ventidue operazioni in ...