Cremonese, Chiriches: «Ci è mancato solo il gol. Salvezza? Sono qui per questo» (Di domenica 4 settembre 2022) Il difensore della Cremonese Chiriches ha parlato dopo il pareggio contro il Sassuolo Vlad Chiriches, difensore della Cremonese, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo il pareggio casalingo contro il Sassuolo. PAREGGIO – «Partita combattuta, entrambe le squadre hanno fatto bene e giocato con ritmo. Ci è mancato solo il gol, speriamo di migliorare nelle prossime partite su quest’aspetto per arrivare a una vittoria di cui abbiamo bisogno». Salvezza – «Sono venuto qui per questo: per aiutare la squadra a raggiungere quest’obiettivo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Il difensore dellaha parlato dopo il pareggio contro il Sassuolo Vlad, difensore della, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo il pareggio casalingo contro il Sassuolo. PAREGGIO – «Partita combattuta, entrambe le squadre hanno fatto bene e giocato con ritmo. Ci èil gol, speriamo di migliorare nelle prossime partite su quest’aspetto per arrivare a una vittoria di cui abbiamo bisogno».– «venuto qui per: per aiutare la squadra a raggiungere quest’obiettivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

susydigennaro : RT @napolimagazine: CREMONESE - Chiriches: 'Partita combattuta, sono venuto qui per aiutare la squadra a salvarsi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Chiriches: 'Partita combattuta, sono venuto qui per aiutare la squadra a salvarsi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Chiriches: 'Partita combattuta, sono venuto qui per aiutare la squadra a salvarsi' - apetrazzuolo : CREMONESE - Chiriches: 'Partita combattuta, sono venuto qui per aiutare la squadra a salvarsi' - napolimagazine : CREMONESE - Chiriches: 'Partita combattuta, sono venuto qui per aiutare la squadra a salvarsi' -