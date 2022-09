Calendario Mondiali volley 2022 oggi: orari partite domenica 4 settembre, programma, tv, streaming (Di domenica 4 settembre 2022) oggi domenica 4 settembre proseguono gli ottavi di finale ai Mondiali 2022 di volley maschile. La fase a eliminazione diretta riprende a Gliwiche (Polonia) con due incontri da dentro o fuori. Alle ore 17.30 gli USA partiranno favoriti contro la Turchia: Matt Anderson e Aaron Russell sono chiamati a trascinare il sestetto americano, ma attenzione agli anatolici guidati da Adis Lagumdzija. Alle ore 20.30, invece, l’annunciata passerella della Polonia: i Campioni del Mondo non dovrebbero riscontrare particolari problemi contro la Tunisia. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi domenica 4 ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)proseguono gli ottavi di finale aidimaschile. La fase a eliminazione diretta riprende a Gliwiche (Polonia) con due incontri da dentro o fuori. Alle ore 17.30 gli USA partiranno favoriti contro la Turchia: Matt Anderson e Aaron Russell sono chiamati a trascinare il sestetto americano, ma attenzione agli anatolici guidati da Adis Lagumdzija. Alle ore 20.30, invece, l’annunciata passerella della Polonia: i Campioni del Mondo non dovrebbero riscontrare particolari problemi contro la Tunisia. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, gli, il palinsesto tv edelledi4 ...

