Calcio: Serie A, Udinese-Roma 1-0 alla fine del primo tempo (Di domenica 4 settembre 2022) Udine, 4 set. - (Adnkronos) - L'Udinese è in vantaggio per 1-0 sulla Roma al termine del primo tempo del posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, in corso di svolgimento alla Dacia Arena di Udine. A decidere finora il match, il gol di Udogie al 5'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Udine, 4 set. - (Adnkronos) - L'è in vantaggio per 1-0 sullaal termine deldel posticipo domenicale della quinta giornata diA, in corso di svolgimentoDacia Arena di Udine. A decidere finora il match, il gol di Udogie al 5'.

sportface2016 : #MilanInter, #Maldini: 'Il nostro progetto non è fatto per sparire dopo un anno positivo' - Gazzetta_it : Col Psg la Juve riparte da Vlahovic e Bonucci. Rabiot si è allenato in gruppo - sportface2016 : Claudio #Lotito sulla sanità a rischio in #Molise: 'Non vendo sogni ma solide realtà, ho già salvato #Lazio e… - melomelo1961 : - lc71488535 : RT @Gazzetta_it: Il caso dei cori antisemiti dei tifosi juventini al Franchi: la condanna di Firenze -