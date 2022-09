Ascolti tv sabato 3 settembre 2022: The Voice Senior, Il generale Dalla Chiesa, Trolls World Tour, dati Auditel e share (Di domenica 4 settembre 2022) Ascolti Tv sabato 3 settembre 2022. Programmi, serie tv, film: è stato davvero ricco il palinsesto televisivo sabato sera. Quali sono stati i programmi più visti della prima serata di ieri? Qual è stato il più seguito? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina. dati di ascolto e share canali Rai sabato sera Partiamo Dalla tv pubblica. Il talent show “The Voice Senior” su Rai 1 conquista .000 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022)Tv. Programmi, serie tv, film: è stato davvero ricco il palinsesto televisivosera. Quali sono stati i programmi più visti della prima serata di ieri? Qual è stato il più seguito? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto ecanali Raisera Partiamotv pubblica. Il talent show “The” su Rai 1 conquista .000 ...

CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 3 settembre 2022: The Voice Senior, Il generale Dalla Chiesa, Trolls World Tour, dati Auditel e s… - leggerezzamiski : @AlfoB5 Ma e stato preso per quello,perchè deve fare il litigio in diretta,perche si sa che il litigio e la polemic… - napoliforever89 : @famigliasimpson @MikyS03 @enrick81 @misterf_tweets @e_inveceno_ @carlo234556 @Tvottiano @IntornoTv @fabriziomico… - calalaruta : @AMTomarchio In Italia i percettori del reddito di cittadinanza sono 1,1 milioni, con circa 2,17 milioni di persone… - missanastasiaax : Oggi sto nera con i turchi! E mettono #SendenDahaGuezel di sabato sera che , onestamente penso che tutte le persone… -