Anche Mourinho piange: “Se arbitro Maresca perfetto per l’Udinese” (Di domenica 4 settembre 2022) José Mourinho si lamenta dell’arbitro Marasca in Udinese-Roma partita persa dai giallorossi per 4-0, dubbio il contatto Bacao-Celik. Il tecnico giallorosso al termine del match commenta la pesantissima sconfitta della Roma che con una vittoria potevano andare in testa alla classifica di Serie A dopo cinque giornate: “l’Udinese sa giocare queste partite, è gente molto esperta e di gran fisico. Sa ripartire benissimo in contropiede, se perdi i duelli fisica con loro poi è veramente difficile. Erano entrati bene in campo con Dybala che è stato il migliore di tutti, ma non riuscivamo mai a giocare velocemente in ripartenza “. Poi Mourinho si lamenta dell’arbitro Maresca e dice: “Ora devo andare via, i miei giocatori hanno bisogno di me. Gli ho detto che è meglio perdere 4-0 una volta che ... Leggi su napolipiu (Di domenica 4 settembre 2022) Josési lamenta dell’Marasca in Udinese-Roma partita persa dai giallorossi per 4-0, dubbio il contatto Bacao-Celik. Il tecnico giallorosso al termine del match commenta la pesantissima sconfitta della Roma che con una vittoria potevano andare in testa alla classifica di Serie A dopo cinque giornate: “sa giocare queste partite, è gente molto esperta e di gran fisico. Sa ripartire benissimo in contropiede, se perdi i duelli fisica con loro poi è veramente difficile. Erano entrati bene in campo con Dybala che è stato il migliore di tutti, ma non riuscivamo mai a giocare velocemente in ripartenza “. Poisi lamenta dell’e dice: “Ora devo andare via, i miei giocatori hanno bisogno di me. Gli ho detto che è meglio perdere 4-0 una volta che ...

