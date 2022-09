Aberdeen | la leggenda di “Fergie” e dei “Dons”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 4 settembre 2022) La storia di oggi ci porta ad, nord della Scozia, soprannominata come “Città del granito” per via dei materiali utilizzati in diversi edifici cittadini ovvero, più recentemente, come “Capitale europea del petrolio” a seguito della scoperta di petrolio nel Mare del Nord non lontano dai lidi che caratterizzano, tra le altre cose questa bella cittadina. Tuttavia, la nostra attenzione è rivolta a questioni calcistiche con riferimento in particolare all’annata 1983, stagione in cui i “” (soprannome di non chiara derivazione) ed il loro “mentore”, ilrio Sir Alex Ferguson (“”), riuscirono a trionfare in due competizioni continentali. La statua dedicata dall’ad Alex Ferguson In quell’anno, infatti, l’riesce a conquistare la Coppa delle Coppe ...