"Vi dico io perché Putin ha invaso l'Ucraina": rivelazione (a sorpresa) di Berlusconi (Di sabato 3 settembre 2022) Silvio Berlusconi torna a parlare della guerra tra Ucraina e Russia. L'ex premier intervenendo con un audio al Mattino di Padova, ha voluto analizzare la situazione attuale del conflitto tra Mosca e Kiev. Berlusconi spiega quali sono stati i motivi che hanno fatto scoppiare la guerra: "Parlando della Russia volevamo dire il nostro dispiacere per quello che è avvenuto in Ucraina. E' stata una decisione sbagliata, io so che Putin è stato forzato dal suo paese, dalla sua gente, dai suoi uomini, dal partito comunista a intervenire per difendere le repubbliche del Donbass dall'Ucraina, ma adesso si trova ad avere dimostrato che le sue truppe non sono davvero l'armata invincibile". Il leader azzurro, dopo aver affrontato i temi elettorali, a partire dal Veneto e dall'autonomia si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Silviotorna a parlare della guerra trae Russia. L'ex premier intervenendo con un audio al Mattino di Padova, ha voluto analizzare la situazione attuale del conflitto tra Mosca e Kiev.spiega quali sono stati i motivi che hanno fatto scoppiare la guerra: "Parlando della Russia volevamo dire il nostro dispiacere per quello che è avvenuto in. E' stata una decisione sbagliata, io so cheè stato forzato dal suo paese, dalla sua gente, dai suoi uomini, dal partito comunista a intervenire per difendere le repubbliche del Donbass dall', ma adesso si trova ad avere dimostrato che le sue truppe non sono davvero l'armata invincibile". Il leader azzurro, dopo aver affrontato i temi elettorali, a partire dal Veneto e dall'autonomia si ...

