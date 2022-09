Supermercati: scatta l’allerta per questo alimento. Prezzi alle stelle (Di sabato 3 settembre 2022) Allarme latte in Italia, Prezzi in aumento: quanto potrebbe costare in futuro al litro nel nostro Paese. Tutti i dettagli. Il caro Prezzi sta raggiungendo livelli insostenibili. Non riguarda ormai… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 3 settembre 2022) Allarme latte in Italia,in aumento: quanto potrebbe costare in futuro al litro nel nostro Paese. Tutti i dettagli. Il carosta raggiungendo livelli insostenibili. Non riguarda ormai… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

palermo24h : Scatta la confisca di beni per la precedente re dei supermercati dell’Agrigentino - telodogratis : Scatta la confisca di beni per l’ex “re dei supermercati” dell’Agrigentino - blogsicilia : #notizie #sicilia Scatta la confisca di beni per l'ex 're dei supermercati' dell'Agrigentino -… -