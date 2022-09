Sport in tv oggi (sabato 3 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 3 settembre 2022) oggi sabato 3 settembre ci aspetta una giornata ricca di Sport. L’Italia affronterà Cuba negli ottavi di finale dei Mondiali di volley, la Nazionale di basket incrocerà la Grecia nella fase a gironi degli Europei. Spazio alle qualifiche del GP d’Olanda per la F1 e del GP di Misano per la MotoGP. Imperdibile il terzo turno degli US Open con Lorenzo Musetti e Jannik Sinner in campo. Da non perdere la tappa di montagna alla Vuelta di Spagna. C’è grande attesa per il confronto di MMA tra Marvin Vettori e Robert Whittaker: il vincitore potrebbe guadagnarsi una chance mondiale. Menu ricchissimo di calcio nazionale ed estero, spiccano Milan-Inter, Fiorentina-Juventus e Lazio-Napoli. Giornata di fuoco per il Rugby Championship, poi i Mondiali di Nacra 17 e 49er, e tanto altro ancora. Di seguito il calendario ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022)ci aspetta una giornata ricca di. L’Italia affronterà Cuba negli ottavi di finale dei Mondiali di volley, la Nazionale di basket incrocerà la Grecia nella fase a gironi degli Europei. Spazio alle qualifiche del GP d’Olanda per la F1 e del GP di Misano per la MotoGP. Imperdibile il terzo turno degli US Open con Lorenzo Musetti e Jannik Sinner in campo. Da non perdere la tappa di montagna alla Vuelta di Spagna. C’è grande attesa per il confronto di MMA tra Marvin Vettori e Robert Whittaker: il vincitore potrebbe guadagnarsi una chance mondiale. Menu ricchissimo di calcio nazionale ed estero, spiccano Milan-Inter, Fiorentina-Juventus e Lazio-Napoli. Giornata di fuoco per il Rugby Championship, poi i Mondiali di Nacra 17 e 49er, e tanto altro ancora. Di seguito il calendario ...

