Sarri al tabù Napoli, l'allenatore sfida il suo passato (Di sabato 3 settembre 2022) Maurizio Sarri si trova ancora una volta ad affrontare il suo passato e sfidare un tabù che contro il Napoli lo ha visto vittorioso una volta soltanto. Erano i tempi della Juventus quando la partita a Torino finì 4-3 per i bianconeri con un autogol di Koulibaly decisivo per la vittoria finale. Ultime quattro volte sempre sconfitto l'allenatore della Lazio, che stasera vuole sfatare questo tabù. L'articolo proviene da Calcio News 24.

