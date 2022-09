Quello che nessuno ha visto | cosa è successo davvero al comizio della Meloni

(Di sabato 3 settembre 2022) Momenti di tensione durante ildi Giorgiaa Cagliari. Dopo l'irruzione di un contestatore sul palco che vi abbiamo già raccontato ieri, di fatto, nel corso dell'interventoleader di Fratelli d'Italia sono andati in scena alcuni scontri tra un gruppo di manifestanti e la polizia. I contestatori, posizionati sul lato più lontano del palco hanno cercato di interrompere il. Si tratta di alcuni indipendentisti sardi che hanno urlato: "Fuori l'Italia dalla Sardegna siamo tutti anti-fascisti". Insomma ancora una volta è stata usata la retorica tanta cara alla sinistra per attaccare la leader di Fratelli d'Italia. I manifestanti hanno poi ingaggiato degli scontri con la polizia. Secondo quanto riportato dall'Unione Sarda, la giornata si è ...

CarloCalenda : Quello che abbiamo fatto io e @matteorenzi al governo aveva dentro un #entusiasmo e una #vivacità che era straordin… - pdnetwork : 'Salvini dice che il suo modello di famiglia è quello di Orbán. Faccio una promessa ai nostri giovani: non permette… - AmorosoOF : Abbiamo lavorato tanto! Tutti, tanto! Abbiamo messo amore, passione, dedizione, sudore. Abbiamo condiviso tutto qu… - CAD3REVOLAR3 : RT @illicitgilmore: “colui grazie al quale giulia è diventata quello che vedete ora, pronta a danzare qualsiasi cosa, ad avere un controllo… - RiderchOrville : RT @carmelopalma: 'Putin è stato forzato dal suo Paese, dalla sua gente e dai suoi uomini del partito comunista a intervenire per difendere… -

L'Indro

Pare infattiArmando Incarnato si sia scagliato contro Ida Platano anche alla luce del bacio passionalelei e Alessandro si sono scambiati in esterna. Un mododel napoletano per dirsi ...Il suo intervento è durato circa venti minuti ed ha precedutodi diversi ministrisi aggiungeranno al dibattito, tra cui Dario Franceschini (Cultura), Vittorio Cola (Transizione digitale) ... Quello che Biden e Blinken potrebbero imparare da Reagan e Shultz — L'Indro Uno degli argomenti più discussi nei forum e nei blog del mondo del lavoro negli ultimi mesi - vuoi per i risvolti post-pandemici, il susseguirsi dei ...Nel primo match della giornata di venerdì sull’Arthur Ashe Matteo Berrettini è riuscito a staccare per la quarta volta di fila il pass per gli ...