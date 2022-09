“Polmonite misteriosa in Argentina”. Già preparano la prossima emergenza (Di sabato 3 settembre 2022) Una nuova Polmonite misteriosa si sta diffondendo l’Argentina. I giornali rilanciano la notizia. Si diffonde un po’ di paure e sembra quasi prepararsi già una nuova emergenza. Tre persone sono morte e altre sei sono affette da una “Polmonite di origine sconosciuta”, come riporta il New York Post citando le autorità sanitarie argentine. Delle nove persone malate, otto erano operatori sanitari ed una era una paziente in terapia intensiva in una clinica privata di Tecumán, una regione 800 km a nord ovest di Buenos Aires. Sulle persone contagiate sono stati effettuati 30 test, che hanno escluso la presenza di Covid, influenza, influenza di tipo A e B, hantavirus. Il ministro della sanità locale, Luis Medina Ruiz, ha confermato che “quello che questi pazienti hanno in comune è la severa condizione ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 3 settembre 2022) Una nuovasi sta diffondendo l’. I giornali rilanciano la notizia. Si diffonde un po’ di paure e sembra quasi prepararsi già una nuova. Tre persone sono morte e altre sei sono affette da una “di origine sconosciuta”, come riporta il New York Post citando le autorità sanitarie argentine. Delle nove persone malate, otto erano operatori sanitari ed una era una paziente in terapia intensiva in una clinica privata di Tecumán, una regione 800 km a nord ovest di Buenos Aires. Sulle persone contagiate sono stati effettuati 30 test, che hanno escluso la presenza di Covid, influenza, influenza di tipo A e B, hantavirus. Il ministro della sanità locale, Luis Medina Ruiz, ha confermato che “quello che questi pazienti hanno in comune è la severa condizione ...

