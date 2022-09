Napoli - I convocati di Luciano Spalletti (Di sabato 3 settembre 2022) Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio, unico assente Diego Demme. Portieri : Meret, Marfella , Sirigu Difensori : Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli Centrocampisti : Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski Attaccanti : Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone. Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 3 settembre 2022)ha diramato la lista deiper la sfida di questa sera allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio, unico assente Diego Demme. Portieri : Meret, Marfella , Sirigu Difensori : Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli Centrocampisti : Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski Attaccanti : Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.

