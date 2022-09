Napoli | Giuffredi | 'Di Lorenzo lo voleva una big d'Europa ma vuole restare qui per sempre'

(Di sabato 3 settembre 2022) Mario, agente di Giovanni Di, ha rilasciato un'intervista al Mattino: "Non ha dubbi:qui fino alla...

sportli26181512 : Ag. Di Lorenzo: 'Vuole restare al Napoli a vita': Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli Giovanni Di Loren… - Spazio_Napoli : L'agente di capitan #DiLorenzo, Mario Giuffredi, rivela una notizia che fa felice i tifosi del #Napoli ???? - SportdelSud : ???? #MarioGiuffredi, agente di diversi tesserati del #Napoli, ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato de… - sscalcionapoli1 : Giuffredi: “Il Napoli non ha nulla da invidiare a nessuno, De Laurentiis ha zittito le critiche” - Ciruzz0N : Ma #giuffredi che parla bene del Napoli e lo esalta... Esalta #ADL .... Ma vuoi vedere che c'era qualche problema d… -

AGENTE DI LORENZO - Intervistato da ' Il Mattino ', Marioha parlato del suo assistito Giovanni Di Lorenzo, terzino destro nonché dall'estate 2019 titolare inamovibile del. ...Marioè uno dei re del mercato italiano. Nelgestisce anche Mario Rui e Politano. Conosce i sentimenti dello spogliatoio. Per Di Lorenzo una grande emozione questa fascia 'L'ha ...ForzAzzurri.net - Il Mattino - Giuffredi: "ADL ha zittito tutti, ha messo su un grande Napoli". Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo ...Giuffredi, agente degli azzurri Di Lorenzo e Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino oggi in edicola. “Di Lorenzo Non ha dubbi: vuole restare qui fino alla fine della ...