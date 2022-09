Napoli, 3 pistole a salve pronte all’uso nascoste in un contatore (Di sabato 3 settembre 2022) Erano senza il classico tappo rosso, e pronte a sparare, le tre pistole a salve ritrovate e sequestrate dai carabinieri nella cassetta di un contatore nel centro di Napoli. pistole a salve pronte all’uso sequestrate dai carabinieri, a Napoli. I militari del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella – allertati dal 112 – hanno rinvenuto Leggi su 2anews (Di sabato 3 settembre 2022) Erano senza il classico tappo rosso, ea sparare, le treritrovate e sequestrate dai carabinieri nella cassetta di unnel centro disequestrate dai carabinieri, a. I militari del nucleo operativo della compagniaStella – allertati dal 112 – hanno rinvenuto

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Napoli, tre pistole a salve nascoste in casetta contatore - puntomagazine : Trovate pistole in via Cosenza. Si tratta di armi a salve pronte all'uso e prive del tappo rosso identificativo -… - ottopagine : Sequestrate pistole a salve pronte all’uso: si indaga #Napoli - ANSACampania : A Napoli tre pistole a salve nascoste in cassetta contatore - SArreu4 : RT @SkyTG24: Napoli, tre pistole a salve nascoste in casetta contatore -