L’ora legale permanente contro il caro energia | come funziona la proposta che può far risparmiare un miliardo

(Di sabato 3 settembre 2022)potrebbe essere mantenuta durante il prossimo inverno pergas. Ieri Mosca ha fatto sapere che il gasdotto NordStream 1 non è ancora pronto a riaprire. E la crisi energetica si fa sempre più pressante sull’Europa e sul nostro Paese. Ogni giorno trapelano nuovi dettagli sul piano di risparmio energetico da approvare la prossima settimana. Ed è proprio la possibilità di non portare le lancette avanti di un’ora ad ottobre ad aver suscitato dibattiti all’interno della politica. Tutto è partito da un appello della Sima, la Società Italiana di Medicina Ambientale. «Il passaggioalconsentirebbe di guadagnare un’ora di luce e calore solare ogni giorno», ha dichiarato il presidente della società Alessandro Miani. «Considerati gli attuali prezzi ...

