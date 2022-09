LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: ultimi chilometri, Evenepoel si stacca! (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España Cronaca tredicesima tappa – Classifica Vuelta – Highlights tredicesima tappa 17.24 Evenepoel arriva con 55” di vantaggio: SI RIAPRE LA Vuelta! 17.23 Miguel Angel Lopez secondo, Roglic terzo, assieme a 7”. 17.22 RICHARD CARAPAZ!!! SI PRENDE LA QUATTORDICESIMA tappa DELLA Vuelta A España 2022! 17.21 Non sono distanti Roglic e Lopez, ma Carapaz ha una decina di secondi e la strada spiana! 17.21 ULTIMO CHILOMETRO PER RICHARD CARAPAZ! 17.20 Anche Carlos Rodriguez è scomparso dalle inquadrature. Ha pagato dazio anche lui. 17.19 Dicevamo di Mas, ma invece sta pagando lo sforzo! Si stacca da Roglic, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALECronaca tredicesima– Classifica– Highlights tredicesima17.24arriva con 55” di vantaggio: SI RIAPRE LA! 17.23 Miguel Angel Lopez secondo, Roglic terzo, assieme a 7”. 17.22 RICHARD CARAPAZ!!! SI PRENDE LA QUATTORDICESIMADELLA! 17.21 Non sono distanti Roglic e Lopez, ma Carapaz ha una decina di secondi e la strada spiana! 17.21 ULTIMO CHILOMETRO PER RICHARD CARAPAZ! 17.20 Anche Carlos Rodriguez è scomparso dalle inquadrature. Ha pagato dazio anche lui. 17.19 Dicevamo di Mas, ma invece sta pagando lo sforzo! Si stacca da Roglic, ...

