LIVE Milan-Inter 3-2 | Serie A calcio in DIRETTA | Dzeko accorcia le distanze!

(Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71? Adesso è l’a spingere con la squadra di Pioli che si deve difendere dalla pressione altissima degli uomini di Inzaghi. 70? LAUTARO! Apertura diper l’argentino che con il destro conclude verso la porta trovando la risposta di Maignan. 69? Darmian sfonda sulla sinistra e crossa al centro per il bosniaco che si coordina e supera Maignan, gara subito riaperta,3-2. 68? EDIIIIIIIIIIIINNNNNNOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! APPENA ENTRATO IN CAMPO! CHE PARTITAAA!!! 67' Cross dalla sinistra e anticipo di Edin sul primo palo! #3? – 2?#Derbyo #Forzahttps://t.co/qrBSaZUNMv —(@) ...