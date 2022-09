Lazio-Napoli le formazioni ufficiali: Kvaratskhelia titolare (Di sabato 3 settembre 2022) Lazio-Napoli le formazioni ufficiali, Luciano Spalletti cambia ed inserisce titolare Kvaratkshelia e Mario Rui, col modulo 4-3-3. Alla vigilia il georgiano non veniva schierato tra i titolari, invece Spalletti decide di puntare sul calciatore ex Dinamo Batumi che nelle prime due partite di questo campionato è riuscito a segnare tre gol, oltre a fornire un assist. Kvaratskhelia non era partito titolare col Lecce ed aveva deluso, come tutta la squadra, quando era entrato nella ripresa. Oggi il Napoli deve provare ad approfittare del pareggio della Juventus e della sconfitta dell’Inter nel derby con il Milan, quindi è necessaria trovare la vittoria. Napoli formazione titolare (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, ... Leggi su napolipiu (Di sabato 3 settembre 2022)le, Luciano Spalletti cambia ed inserisceKvaratkshelia e Mario Rui, col modulo 4-3-3. Alla vigilia il georgiano non veniva schierato tra i titolari, invece Spalletti decide di puntare sul calciatore ex Dinamo Batumi che nelle prime due partite di questo campionato è riuscito a segnare tre gol, oltre a fornire un assist.non era partitocol Lecce ed aveva deluso, come tutta la squadra, quando era entrato nella ripresa. Oggi ildeve provare ad approfittare del pareggio della Juventus e della sconfitta dell’Inter nel derby con il Milan, quindi è necessaria trovare la vittoria.formazione(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, ...

