La tentazione di Zuckerberg | Facebook e Instagram a pagamento per tamponare il calo degli utili

(Di sabato 3 settembre 2022) Meta sta pensando aperil. E nei progetti di Markc’è la creazione di un team che esplori la possibilità di avere alcune funzionalità sotto paywall. La prima è l’assenza di pubblicità. A parlare delle intenzioni di Meta è il media The Verge, che spiega come la nuova divisione è il primo tentativo didi creare funzionalità anelle sue principali app social, che hanno ad oggi due miliardi di utenti. Il gruppo, chiamato New Monetization Experience, sarà guidato da Pratiti Raychoudhury, che in precedenza era a capo della ricerca di Meta. Le notizie di undei ricavi (e...

angiuoniluigi : RT @repubblica: Social a pagamento, la tentazione di Zuckerberg [di Massimo Basile] - Geronim22285766 : Social a pagamento, la tentazione di Zuckerberg - Si può fare! Ma se pago col cazzo che me lo Blocchi!!!! - infoiteconomia : Social a pagamento, la tentazione di Zuckerberg - marcelaespi42 : RT @repubblica: Social a pagamento, la tentazione di Zuckerberg [di Massimo Basile] - repubblica : Social a pagamento, la tentazione di Zuckerberg [di Massimo Basile] -

la Repubblica

NEW YORK - Paghereste per usare Facebook o Instagram o WhatsApp La domanda comincia ad avere un senso: secondo quanto ha rivelato il sito di informazione tecnologica The Verge, Mark Zuckenberg , ...... sempre sul social di Mark, sono riferimento per centinaia di migliaia di giovani, ...di lungo corso del calibro di Pietro Raffa consiglia le associazioni di non indulgere nella... Social a pagamento, la tentazione di Zuckerberg Chiedere un contributo agli utenti di Facebook e Instagram: in un’email interna l’ipotesi per contrastare il calo di utili ...