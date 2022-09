Il 13enne morto dopo la caduta dal quarto piano a Gragnano | nel suo telefono insulti | minacce e inviti al suicidio

(Di sabato 3 settembre 2022) Una chat potrebbe cambiare la storia del ragazzo di 13 anni. Il giovane è precipitato dalla finestra del suo appartamento alin via Lamma. Secondo gli inquirenti si sarebbe tolto la vita. E nel suo, secondo quanto racconta oggi Il Mattino, è stata trovata una serie die persinoal. Le indagini della procura di Torre Annunziata si concentrano sull’ipotesi di istigazione al. Stando a quanto trapela. sarebbero già stati individuati i primi autori dei messaggi, alcuni dei quali sarebbero minori, tanto che della vicenda sarebbe stata interessata anche la Procura competente. Nel frattempo si resta in attesa di conoscere la decisione degli ...

Sono in via di identificazione i componenti di una vera e propria gang che aveva preso di mira Alessandro, ildi Gragnanogiovedì mattina dopo un volo di quasi 15 metri . Dai primi ......dopo 15 giorni di agonia Gragnano, le minacce ad Alessandro La storia di bullismo che arriva ... un volo accidentale mentre iltentava di aggiustare il cavo dell'antenna tv, forse ...“Devi ucciderti“. Sarebbe questo il contenuto di alcuni messaggi, oltre a vari insulti e minacce, che avrebbe ricevuto Alessandro, il... L'articolo Cade dalla finestra e muore a 13 anni, i messaggi su ...Lo tempestavano di messaggi in una chat segreta. Insulti e minacce di ogni genere, promesse di un imminente incontro per strada per regolare i conti. E, soprattutto, inviti ben precisi a ...