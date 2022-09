I 100 anni di Monza - Dai paracadutisti al francobollo dedicato: è grande festa per l'Autodromo (Di sabato 3 settembre 2022) L'ingresso in un nuovo secolo di vita dell'Autodromo di Monza è stato festeggiato in grande stile da tifosi illustri e istituzioni italiane. A pochi giorni dall'inizio del GP d'Italia di Formula 1 e cent'anni dopo la prima competizione - nelle sale dell'impianto brianzolo si è tenuta una cerimonia che ha celebrato il glorioso passato del Tempio della velocità, guardando a un futuro altrettanto ricco di soddisfazioni. Uno show per iniziare. La commemorazione ha preso il via in mattinata con la discesa di un gruppo di atleti del reparto attività sportive di paracadutismo dell'Esercito Italiano che hanno consegnato nelle mani del presidente ACI la bandiera celebrativa dei 100 anni dell'Autodromo: Un secolo da protagonista del motorsport mondiale e simbolo dell'automobilismo italiano, ... Leggi su quattroruote (Di sabato 3 settembre 2022) L'ingresso in un nuovo secolo di vita dell'diè stato festeggiato instile da tifosi illustri e istituzioni italiane. A pochi giorni dall'inizio del GP d'Italia di Formula 1 e cent'dopo la prima competizione - nelle sale dell'impianto brianzolo si è tenuta una cerimonia che ha celebrato il glorioso passato del Tempio della velocità, guardando a un futuro altrettanto ricco di soddisfazioni. Uno show per iniziare. La commemorazione ha preso il via in mattinata con la discesa di un gruppo di atleti del reparto attività sportive di paracadutismo dell'Esercito Italiano che hanno consegnato nelle mani del presidente ACI la bandiera celebrativa dei 100dell': Un secolo da protagonista del motorsport mondiale e simbolo dell'automobilismo italiano, ...

