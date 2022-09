GTWC Europe | Hockenheim Pre Qualifying | Akkodis ASP #88 al top con Mercedes | lontano Valentino Rossi

It_Endurance : #GTWC #GTWorldChEu #fanatecgt #endurance #3hHockenheim - luca_pelle2508 : RT @PelleMotorsport: Sainteloc #26 davanti a tutti nei Bronze test del GTWC Europe ad Hockenheim #motorsport #pellemotorsport #passion #mo… - PelleMotorsport : Sainteloc #26 davanti a tutti nei Bronze test del GTWC Europe ad Hockenheim #motorsport #pellemotorsport #passion… - It_Endurance : #GTWC #GTWorldChEu #fanatecgt #endurance - It_Endurance : #GTWC #GTWorldChEu #fanatecgt #endurance -

Il Fanatec GT World Challengepowered by AWS entra nella fase conclusiva, con il penultimo appuntamento della Endurance Cup a Hockenheim , prima del gran finale previsto a Barcellona. Ferrari ha ancora ampie chance per ...... spiegando come il pilota tornerà presto sulle quattro ruote: ' Lo rivedremo al volante nel'. Ma tra gli obiettivi in cantiere ci sarebbe anche quello di regalare alla piccola Giulietta ...Torna il bel tempo e Marciello piazza la AMG #88 davanti alla R8 di Marschall per un soffio, con Weerts che li segue a ruota. Bene le McLaren di Inception, JP e Garage 59, in Top10 l'Audi-Tresor, indi ...Dinamic Motorsport’s second lineup change for Hockenheim sees WEC GTE-Am driver Mikkel O. Pedersen replace Mauro Calamia in the No. 56 Silver Cup Porsche. ***Liqui-Moly Bathurst 12 Hour winner Martin ...