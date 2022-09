GTWC Europe | Hockenheim FP1 | Audi al top con Boutsen Racing | 18mo posto per Rossi

(Di sabato 3 settembre 2022) Adam Eteki/Benjamin Lessennes/Karim Ojjeh (#10/) hanno stabilito il giro più veloce nella prima sessione di prove libere del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup, in scena adper il quarto round stagionale. La pioggia è stata la vera protagonista questa mattina, una condizione che non dovrebbe continuare per l’intera giornata. Il trio citato, presente in Gold Cup, ha concluso con 4 decimi di margine su Henrique Chaves/ Miguel Ramos/ Alexander West (Garage 59 #188/McLaren) e Albert Costa/ Jack Aitken / Mirko Bortolotti (Emil Frey#63/Lamborghini), rispettivamente iscritti al round teutonico in PRO-Am ed in PRO. Augusto Farfus/ Nick Catsburg /Nick Yelloly (ROWE#98/BMW), Alessio Picariello/Klaus ...

It_Endurance : #GTWC #GTWorldChEu #fanatecgt #endurance #3hHockenheim - luca_pelle2508 : RT @PelleMotorsport: Sainteloc #26 davanti a tutti nei Bronze test del GTWC Europe ad Hockenheim #motorsport #pellemotorsport #passion #mo… - PelleMotorsport : Sainteloc #26 davanti a tutti nei Bronze test del GTWC Europe ad Hockenheim #motorsport #pellemotorsport #passion… - It_Endurance : #GTWC #GTWorldChEu #fanatecgt #endurance - It_Endurance : #GTWC #GTWorldChEu #fanatecgt #endurance -

Il Fanatec GT World Challengepowered by AWS entra nella fase conclusiva, con il penultimo appuntamento della Endurance Cup a Hockenheim , prima del gran finale previsto a Barcellona. Ferrari ha ancora ampie chance per ...... spiegando come il pilota tornerà presto sulle quattro ruote: ' Lo rivedremo al volante nel'. Ma tra gli obiettivi in cantiere ci sarebbe anche quello di regalare alla piccola Giulietta ...Condizioni durissime in Germania, con Eteki che svetta all'ultimo con la R8 Gold Cup superando la McLaren-Garage59 e la Lamborghini-Emil Frey. Bene la BMW-Rowe, Ferrari-Iron Lynx in Top10, Rossi-Vervi ...Kim-Luis Schramm has joined Attempto Racing’s Pro lineup for the final two rounds of the Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup season. The German driver replaces Juuso Puhakka ...