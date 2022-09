Grande Fratello, la scelta di una ex concorrente: lontano dai riflettori (Di sabato 3 settembre 2022) Recentemente è tornata a far parlare di sé un’ex concorrente del Grande Fratello. Si tratta di Sarah Nile, che ha preso parte alla decima edizione del reality dove al timone della conduzione c’è stata Alessia Marcuzzi. Stando a quanto appreso dal settimanale Nuovo, la donna ha deciso di dire addio al mondo dello spettacolo. lontano L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Recentemente è tornata a far parlare di sé un’exdel. Si tratta di Sarah Nile, che ha preso parte alla decima edizione del reality dove al timone della conduzione c’è stata Alessia Marcuzzi. Stando a quanto appreso dal settimanale Nuovo, la donna ha deciso di dire addio al mondo dello spettacolo.L'articolo

NBAItalia : ?? x ???? #NBACreatorSeries sbarca in Italia e lo fa in grande stile con l'opera di PISKV 'I Feel This Game' dedicata… - 361_magazine : Altri due nomi stanno circolando sul web. Ecco chi potrebbe fare parte del cast del Grande Fratello Vip 7 che inizi… - koala_anxiety : pubblicate i video dei momenti che hanno segnato la storia del grande fratello di uomini e donne e di amici ho biso… - Benedetta2211 : RT @blogtivvu: Jessica Selassiè è la concorrente più amata del Grande Fratello Vip 6 per i lettori di BTv’: risultato del sondaggio https:… - ZonaBianconeri : RT @ilariofanto0: Ecco il nuovo profeta Sig. #Gamba che prevedeva 3 giorni fa la cessione di #Fagioli, la rovina di #Pogba e la chiusura de… -