Giovanni Paolo I sarà beato, a proclamarlo sarà Papa Francesco (Di sabato 3 settembre 2022) Dodici ore dopo la morte di Papa Montini il 6 agosto 1978, i “bookmakers” di Londra davano le quotazioni sul prossimo Papa che sarebbe stato eletto dal Conclave dei cardinali. Il nome di Albino Luciani non compare: 3½ per Sebastiano Baggio e Ugo Poletti; 4 per Giovanni Benelli; 5 Sergio Pignedoli; 8 Johannes Willebrands; 12 Eduardo Francisco Pironio; 16 Franz Koenig; 25 Basil Hume; 22 Joseph Marie Anthony Cordeiro, Aloísio Leo Arlindo Lorscheider, Léo-Joseph Suenens. Si potrebbe commentare: fidati dei pronostici! Testimonia il vescovo centenario bergamasco monsignor Gaetano Bonicelli, già ordinario militare e già arcivescovo di Siena: “Il vescovo Luciani era molto sobrio e parco nel cibo, amava molto conversare. Ricordo la sua votazione nella Commissione voluta sulla pillola anticoncezionale. Diede parere favorevole e spiegò le ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 settembre 2022) Dodici ore dopo la morte diMontini il 6 agosto 1978, i “bookmakers” di Londra davano le quotazioni sul prossimoche sarebbe stato eletto dal Conclave dei cardinali. Il nome di Albino Luciani non compare: 3½ per Sebastiano Baggio e Ugo Poletti; 4 perBenelli; 5 Sergio Pignedoli; 8 Johannes Willebrands; 12 Eduardo Francisco Pironio; 16 Franz Koenig; 25 Basil Hume; 22 Joseph Marie Anthony Cordeiro, Aloísio Leo Arlindo Lorscheider, Léo-Joseph Suenens. Si potrebbe commentare: fidati dei pronostici! Testimonia il vescovo centenario bergamasco monsignor Gaetano Bonicelli, già ordinario militare e già arcivescovo di Siena: “Il vescovo Luciani era molto sobrio e parco nel cibo, amava molto conversare. Ricordo la sua votazione nella Commissione voluta sulla pillola anticoncezionale. Diede parere favorevole e spiegò le ...

