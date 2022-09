Forum Ambrosetti | Franco | impensabile riscrivere il Pnrr Bolletta energetica verso i 100 miliardi Mattarella | sull’energia urgente risposta Ue

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 3 settembre 2022) Seconda giornata del. Il presidente della Repubblica, in un messaggio, ha sottolineato anche che «occorre attuare puntualmente il». Il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, ha detto, sul gas, di aspettarsi il «rispetto delle forniture da Mosca», assicurando tuttavia che, se non sarà così, «l’Ue è pronta». Il governo interverrà con un decreto la prossima settimana ma che «inseguire» l’aumento dei prezzi non basta più. «Il punto importante è ridurre il prezzo», ha aggiunto facendo riferimento al «dibattito sul ruolo del Ttf» in corso