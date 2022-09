F1, Charles Leclerc: “Siamo meglio rispetto a Spa, Ferrari cresciuta durante le qualifiche” (Di sabato 3 settembre 2022) Sono andate in archivio le qualifiche del GP d’Olanda, quindicesima prova del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Zandvoort il padrone di casa, Max Verstappen, si è preso la pole-position grazie a uno straordinario ultimo tentativo. Il leader del campionato ha siglato il crono di 1:10.342 a precedere di 21 millesimi la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e di 92 l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz. In quarta posizione ha concluso la Mercedes del britannico Lewis Hamilton a 0.306 davanti al messicano Sergio Perez (Red Bull) a 0.735, protagonista di un incidente nell’ultimo run. Sesta l’altra W13 del britannico George Russell a 0.805. “Abbiamo finito molto vicino a Max che ha fatto un grande giro. La macchina è cresciuta molto nel corso delle qualifiche perché all’inizio temevamo ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Sono andate in archivio ledel GP d’Olanda, quindicesima prova del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Zandvoort il padrone di casa, Max Verstappen, si è preso la pole-position grazie a uno straordinario ultimo tentativo. Il leader del campionato ha siglato il crono di 1:10.342 a precedere di 21 millesimi ladel monegascoe di 92 l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz. In quarta posizione ha concluso la Mercedes del britannico Lewis Hamilton a 0.306 davanti al messicano Sergio Perez (Red Bull) a 0.735, protagonista di un incidente nell’ultimo run. Sesta l’altra W13 del britannico George Russell a 0.805. “Abbiamo finito molto vicino a Max che ha fatto un grande giro. La macchina èmolto nel corso delleperché all’inizio temevamo ...

