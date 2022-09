Europei di Pallanuoto, il Setterosa sbriga la pratica Francia e vola ai quarti (Di sabato 3 settembre 2022) Spalato – sbrigata la pratica Francia, il Setterosa chiude la prima fase al comando del gruppo B agli Europei di Pallanuoto. Lunedì 5 settembre alle 20.30 il quarto di finale contro le padroni di casa della Croazia, quarte nel gruppo A. Triplette di Giustini, Cocchiere, Avegno e Viacava che trascinano un attacco con nove giocatrici a referto. Bene ancora l’attacco che produce nove reti su undici in extraplayer mentre la difesa concede solo tre inferiorità numeriche su undici tentativi transalpini. Positivo il giudizio del commissario tecnico Silipo che valuta tutto il percorso di questo europeo fin qui: “Queste partite fanno parte del percorso che le ragazze stanno maturando da un anno e mezzo in cui stiamo lavorando insieme. Nella partita di oggi abbiamo fatto tante belle cose sia ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 3 settembre 2022) Spalato –ta la, ilchiude la prima fase al comando del gruppo B aglidi. Lunedì 5 settembre alle 20.30 il quarto di finale contro le padroni di casa della Croazia, quarte nel gruppo A. Triplette di Giustini, Cocchiere, Avegno e Viacava che trascinano un attacco con nove giocatrici a referto. Bene ancora l’attacco che produce nove reti su undici in extraplayer mentre la difesa concede solo tre inferiorità numeriche su undici tentativi transalpini. Positivo il giudizio del commissario tecnico Silipo che valuta tutto il percorso di questo europeo fin qui: “Queste partite fanno parte del percorso che le ragazze stanno maturando da un anno e mezzo in cui stiamo lavorando insieme. Nella partita di oggi abbiamo fatto tante belle cose sia ...

