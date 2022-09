Europa in ginocchio per il caro-energia. “Tutto sbagliato”, Salvini perde le staffe (Di sabato 3 settembre 2022) Il vertiginoso innalzamento dei prezzi dell'energia, favorito anche da meccanismi irragionevoli e da squilibri interni tra i Paesi europei, costituisce uno dei nodi più critici del momento attuale. È necessaria e urgente una risposta europea all'altezza dei problemi. È il monito del capo dello Stato Sergio Mattarella inviato oggi alla seconda giornata di lavori al Forum di Cernobbio. "I singoli Paesi non possono rispondere con efficacia alla crisi. Nel liberarsi dalla dipendenza russa per le fonti di energia, l'Europa è chiamata, ancora una volta, a compiere un salto in avanti in determinazione politica, integrazione, innovazione", ha scritto l'inquilino del Colle. Oggi il gotha di economia, finanza e politica, a Villa Este in riva al lago di Como, si e' confrontato sulle sfide globali del futuro. Mattarella ha sottolineato la ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) Il vertiginoso innalzamento dei prezzi dell', favorito anche da meccanismi irragionevoli e da squilibri interni tra i Paesi europei, costituisce uno dei nodi più critici del momento attuale. È necessaria e urgente una risposta europea all'altezza dei problemi. È il monito del capo dello Stato Sergio Mattarella inviato oggi alla seconda giornata di lavori al Forum di Cernobbio. "I singoli Paesi non possono rispondere con efficacia alla crisi. Nel liberarsi dalla dipendenza russa per le fonti di, l'è chiamata, ancora una volta, a compiere un salto in avanti in determinazione politica, integrazione, innovazione", ha scritto l'inquilino del Colle. Oggi il gotha di economia, finanza e politica, a Villa Este in riva al lago di Como, si e' confrontato sulle sfide globali del futuro. Mattarella ha sottolineato la ...

