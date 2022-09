Elezioni: Sensi, 'su scostamento bilancio asse populista Lega-M5S' (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Si salda di nuovo sullo scostamento di bilancio l'asse populista gialloverde: Lega e Cinquestelle, spesa allegra, tanto pagano gli italiani e conti da scassare dopo la buona amministrazione di Draghi. Irresponsabili, sulla pelle dei cittadini e del loro futuro". Lo scrive su Twitter Filippo Sensi, candidato al Senato per Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Si salda di nuovo sullodil'gialloverde:e Cinquestelle, spesa allegra, tanto pagano gli italiani e conti da scassare dopo la buona amministrazione di Draghi. Irresponsabili, sulla pelle dei cittadini e del loro futuro". Lo scrive su Twitter Filippo, candidato al Senato per Pd.

