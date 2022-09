È stato eliminato: colpo di scena shock, cosa ha fatto la Regina Elisabetta (Di sabato 3 settembre 2022) Clamorosa decisione della Regina Elisabetta su alcuni membri della Famiglia Reale: cosa ha fatto la sovrana, incredibile! Sebbene sia una vera ‘roccia’ e l’età sembri non avere nessuna incidenza su di lei, di recente la sovrana Elisabetta II ha dovuto rettificare alcuni punti del suo testamento per via dei problemi di salute che l’hanno colpita. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 3 settembre 2022) Clamorosa decisione dellasu alcuni membri della Famiglia Reale:hala sovrana, incredibile! Sebbene sia una vera ‘roccia’ e l’età sembri non avere nessuna incidenza su di lei, di recente la sovranaII ha dovuto rettificare alcuni punti del suo testamento per via dei problemi di salute che l’hanno colpita. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

uominiedonne : * Nota di chiarimento da parte del produttore di Uomini e Donne in merito alle notizie che riguardano Leoluca Grana… - stivgma_s : Il mio prefe (Geonu ti voglio benissimo) è stato eliminato ma ha debuttato con un altro gruppo quindi tanti baci per lui - MTartaglini : @annamaria_ff Le sanzioni alla fine stanno facendo guadagnare altri stati (usa) che speculano sopra le popolazioni,… - EdSilva96 : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears ha eliminato il link di Glory dalla sua bio dopo 6 anni. È stato rimpiazzato da quello di Hold Me Clo… - alekzLoza : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears ha eliminato il link di Glory dalla sua bio dopo 6 anni. È stato rimpiazzato da quello di Hold Me Clo… -