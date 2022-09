Da Meloni a Letta, come comunicano i leader. L’analisi di Ceri (Di sabato 3 settembre 2022) Da sempre rilevante, la comunicazione in campagna elettorale ha acquistato un’influenza crescente nel tempo. A spiegarlo, più di tutto quattro fattori: il venir meno delle grandi divisioni ideologiche, l’indebolimento strutturale e rappresentativo dei partiti, la riduzione, fino al presentismo, del loro orizzonte temporale sul piano progettuale, l’uso pervasivo delle nuove tecnologie digitali. Per questi stessi fattori la figura e lo stile di comunicazione del leader, divenuto assai più certificatore che espressione del partito, hanno assunto importanza crescente. Per stile di comunicazione qui s’intende il modo personale con cui il leader adotta e adatta alle situazioni la strategia e le tecniche definite con lo staff ad esse dedicato. Col proprio stile il leader trasmette, consapevole o meno, una o più dei seguenti tipi di immagini ... Leggi su formiche (Di sabato 3 settembre 2022) Da sempre rilevante, la comunicazione in campagna elettorale ha acquistato un’influenza crescente nel tempo. A spiegarlo, più di tutto quattro fattori: il venir meno delle grandi divisioni ideologiche, l’indebolimento strutturale e rappresentativo dei partiti, la riduzione, fino al presentismo, del loro orizzonte temporale sul piano progettuale, l’uso pervasivo delle nuove tecnologie digitali. Per questi stessi fattori la figura e lo stile di comunicazione del, divenuto assai più certificatore che espressione del partito, hanno assunto importanza crescente. Per stile di comunicazione qui s’intende il modo personale con cui iladotta e adatta alle situazioni la strategia e le tecniche definite con lo staff ad esse dedicato. Col proprio stile iltrasmette, consapevole o meno, una o più dei seguenti tipi di immagini ...

