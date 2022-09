Coronavirus, 48 morti e 17.688 casi (su 152mila tamponi). Tasso di positività all’11,6% (Di sabato 3 settembre 2022) Il bollettino del 3 settembre 2022 I morti da Coronavirus sono stati 48 nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 91. L’incremento dei contagi è di 17.668. Gli attualmente positivi sono 608.181 contro i 620.385 di ieri. Sul fronte dei ricoveri c’è stata una riduzione di 189 unità. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati in area non critica sono 4.630. Nei reparti in rianimazione sono in 188, di questi 15 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. 603.363 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guariti sono pari a 21.141.090. tamponi e Tasso di positività Il Tasso di positività è di 11,6% ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022) Il bollettino del 3 settembre 2022 Idasono stati 48 nelle ultime 24 ore. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 91. L’incremento dei contagi è di 17.668. Gli attualmente positivi sono 608.181 contro i 620.385 di ieri. Sul fronte dei ricoveri c’è stata una riduzione di 189 unità. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati in area non critica sono 4.630. Nei reparti in rianimazione sono in 188, di questi 15 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. 603.363 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guariti sono pari a 21.141.090.diIldiè di 11,6% ...

