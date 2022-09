Conferme dalla Spagna: Neymar offerto al City! (Di sabato 3 settembre 2022) Conferme dalla Spagna, da Marca: il Paris Saint Germain ha offerto Neymar al Manchester City poco prima della scadenza del mercato, ma i campioni... Leggi su calciomercato (Di sabato 3 settembre 2022), da Marca: il Paris Saint Germain haal Manchester City poco prima della scadenza del mercato, ma i campioni...

sportli26181512 : Conferme dalla Spagna: Neymar offerto al City!: Conferme dalla Spagna, da Marca: il Paris Saint Germain ha offerto… - the_antifairy : Come pretendete che questa gente smetta di essere ossessionata dalla non più coppia se ancora questa signora fa cos… - SampNews24 : #Verona-#Sampdoria, conferme per #Murillo: #Ferrari parte dalla panchina - trashlandia22 : RT @salvatrash1: io ho bisogno delle conferme di teresa langella, sarah altobello, pamela prati ed elenoire poi il resto possono essere anc… - rByAuRkYiU888 : RT @guglielm87: Conferme dalla Francia: il @1913parmacalcio stringe per l’ex @ogcnice Fournier. Pronto un contratto pluriennale sulla base… -