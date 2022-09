Canoa slalom, Coppa del Mondo 2022: gara tiratissima nel kayak maschile, ci rimette De Gennaro. Prskavec trionfa, per lui il terzo titolo (Di sabato 3 settembre 2022) Come Stefanie Horn, anche Giovanni De Gennaro finisce fuori dal podio nell’ultima gara stagionale di kayak, valida per le finali di Coppa del Mondo di scena a La Seu d’Urgell, in Catalogna. L’azzurro, complice anche un tocco di palina alla porta 13, è soltanto quarto nella prova vinta dal ceco Jiri Prskavec. C’erano molte aspettative su De Gennaro, che aveva fatto registrare il miglior tempo delle semifinali ed è dunque sceso in acqua per ultimo. Una prova di livello la sua, ma non è bastato, poiché i primi quattro hanno chiuso la loro prova racchiusi in una forbice di soli 70 centesimi. Prskavec infatti, nonostante un tocco di palina in porta 22, ha chiuso in 87.07, mentre lo sloveno Martin Srabotnik rimane dietro di 21 centesimi. ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Come Stefanie Horn, anche Giovanni Definisce fuori dal podio nell’ultimastagionale di, valida per le finali dideldi scena a La Seu d’Urgell, in Catalogna. L’azzurro, complice anche un tocco di palina alla porta 13, è soltanto quarto nella prova vinta dal ceco Jiri. C’erano molte aspettative su De, che aveva fatto registrare il miglior tempo delle semifinali ed è dunque sceso in acqua per ultimo. Una prova di livello la sua, ma non è bastato, poiché i primi quattro hanno chiuso la loro prova racchiusi in una forbice di soli 70 centesimi.infatti, nonostante un tocco di palina in porta 22, ha chiuso in 87.07, mentre lo sloveno Martin Srabotnik rimane dietro di 21 centesimi. ...

zazoomblog : Canoa slalom Coppa del Mondo 2022: Stefanie Horn in corsa per il podio a La Seu d’Urgell - #Canoa #slalom #Coppa… - zazoomblog : Canoa slalom Coppa del Mondo 2022: Stefanie Horn in corsa per il podio a La Seu d’Urgell - #Canoa #slalom #Coppa… - sportface2016 : #Canoa, Coppa del Mondo 2022: in Spagna l'atto conclusivo - Coninews : Atto finale per il circuito 2022 della Coppa del Mondo di #canoa slalom. ?? Domani a La Seu d’Urgell ???? parte il we… - franconemarisa : RT @Coninews: GARANZIA DE GENNARO! ?? Continua la grande stagione di Giovanni De Gennaro! Nella tappa di Coppa del Mondo di Pau, il canoist… -